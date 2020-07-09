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Kırklareli'nde Kovid-19 nedeniyle düğün salonları denetlendi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Kovid-19 nedeniyle düğün salonları denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılan düğün salonları denetlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında, polis, sağlık, zabıta ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü personellerinden oluşturulan ekip, kentteki düğün salonlarını kontrol etti.

Ekipler salonlarda bilgilendirici afiş, el dezenfektanı, maske ve hijyen kurallarını denetledi.

Eksiklik görülen işletmelerin sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

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Sabah
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Öğle
13:21
İkindi
17:22
Akşam
20:55
Yatsı
22:45

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Emek Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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