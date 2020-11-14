Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye 24 bin 300 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 12 kişiye 24 bin 300 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor.

Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Kurallara uymayan 12 kişiye toplam 24 bin 300 lira ceza yazıldı.

