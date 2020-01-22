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  4. Kırklareli'nde planörden uyuşturucu atılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Kırklareli'nde planörden uyuşturucu atılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde planörden uyuşturucu atılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın yaşandığı Dolhan köyü Koru mevkisinde zaman zaman incelemelerde bulunuyor.

Dolhan Köyü Muhtarı Cengiz Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece planörden çanta atıldığını gören vatandaşların durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi.

Bölgenin Bulgaristan'a çok yakın olduğunu, planörün de bu ülkeden gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Yılmaz, "Dün akşam savcı ve jandarma geldi, olay yerinde inceleme yapıp çantaları alıp götürdüler. Biz de çok şaşırdık, her zaman olan bir olay değil. Jandarma köye gelip gidiyor, araştırma yapıyor. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçmiş, Koru mevkisinde tarama yapan ekipler 6 çanta bulmuştu.

Çantalarda genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmişti.

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Dolhan köyü Kırklareli Şüpheli Çanta Uyuşturucu

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