YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde sağanağın ardından hasar tespit çalışması

Kırklareli'nde sağanağın ardından hasar tespit çalışması

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:40 | Son Güncelleme

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay: -"10 günde üçüncü kez sel baskını ile karşı karşıya kaldık. Önceki gün 232 evde hasar tespiti yapmıştık, bu sayı dün itibarıyla ikiye katlandı"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde ekipler, sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dün şiddetli yağış sonrası su basan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınarhisar'ın yağışlar nedeniyle ağır darbe aldığını söyledi.

Tüm tedbirlere rağmen derelerin taştığını, birçok ev ve iş yerini su bastığını anlatan Talay, ilçeye ulaşımın sağlandığı yolların da kapandığını ifade etti.

Belediye ekiplerinin zarar gören noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Talay, şunları kaydetti:

"10 günde üçüncü kez sel baskınları ile karşı karşıya kaldık. Önceki gün 232 evde hasar tespiti yapmıştık, bu sayı dün itibarıyla ikiye katlandı. Rabb'im yardımcımız olsun inşallah. Yeniden hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladık. Üçüncü su baskını gerçekten bizi yordu. Şehir içi yollar çok büyük taşlar ve kayalarla kapandı. İlçenin ara sokakları bile ulaşıma kapandı. En büyük tesellimiz ise can kaybımızın olmaması."

Talay, yağış nedeniyle şebeke suyunun bir süre kullanmaması uyarısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Kırklareli Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:30
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:57
Yatsı
22:51

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.