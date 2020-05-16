YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde sağlık çalışanından babasına "Vefalı" doğum günü kutlaması

Kırklareli'nde sağlık çalışanından babasına "Vefalı" doğum günü kutlaması

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 16.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde sağlık çalışanından babasına "Vefalı" doğum günü kutlaması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Üsküp beldesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 74 yaşına giren Recep Özarslan'ın evine giderek doğum gününü kutladı.

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen hasta ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların yanı sıra sokağa çıkmamayı tercih edenlerin de ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanı Burcu Gökmenoğlu, 112 İhbar Hattı'nı arayarak, babasının doğum günü için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan pasta talebinde bulundu.

Ekip, Özaslan'ın ailesinin evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Ekibi karşısında pasta ile gören Özaslan, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Özaslan, pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyerek söndürdü.

Bu sırada Burcu Gökmenoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden doğum gününü görüntülü olarak izledi.

Kızı ile görüntülü görüşen Özaslan'ın duygulandığı görüldü.

Özaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı başta olmak üzere kendisine pasta gönderen Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile ekibine teşekkür etti.

Çok duygulandığını ifade ede Özaslan, bu zor günlerin bitmesi için dua ettiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Arıcıların oğul telaşı

Arıcıların oğul telaşı

Kırklareli Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:43
Öğle
13:13
İkindi
17:09
Akşam
20:32
Yatsı
22:13

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Balkan Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Mine Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.