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Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren sanığa 4 yıla kadar hapis istemi

22.11.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen sanığa, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 6 aydan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki beyanları, şüpheli ifadesi, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünün şikayet dilekçesi, görüntü inceleme ve kimlik tespit tutanağı, adli sicil kaydının yer aldığı iddianamede, sanığın, "Hayvanları Koruma Kanunu" 28/A maddesinde düzenlenen “Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca cezalandırılması istendi.

İddianamede, Akalar Mahallesi Balkan Caddesi'nde köpeğin öldüğünü görenlerin durumu bildirmesiyle bölgeye polis ve veteriner sevk edildiği, köpeğin kesici bir alet ile öldürüldüğünün tespitiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında şüpheli M.Y'nin köpeği bıçaklayıp öldürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık M.Y. ise iddianamedeki ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu ve eve gittiği sırada köpeğin saldırısına uğradığını iddia etti.

Kendisini korumak amacıyla cebinden çıkardığı bıçak ile köpeklerden birine hamle yaptığını, daha sonra olay yerinden uzaklaştığını ileri süren M.Y, hakkındaki suçlamayı da reddetti.

Sanığın, yargılanmasına 15 Ocak 2024'te Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

OLAY

26 Eylül 2023'te Balkan Caddesi'nde köpeğin öldüğünü gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen veteriner, köpeğin sağ karın boşluğunda kesi bulunduğunu tespit etmiş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında M.Y. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen M.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmişti.

M.Y, ara tutukluluk değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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