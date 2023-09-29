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Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

29.09.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Akalar Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin öldüğünü gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve veteriner sevk edildi.

Veteriner, köpeğin kesici bir alet ile öldürüldüğünü belirledi.

Bölgede incelenen güvenlik kameralarından zanlının Mustafa Y. (32) olduğu tespit edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa Y. gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mustafa Y. olay sırasında alkollü olduğunu ve "köpeğin saldırısı sonrası hamle yaptığı" şeklinde kendini savundu.

Zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mustafa Y'nin köpeği öldürmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde Mustafa Y'nin yol kenarında yatan köpeği bıçaklaması ve arkadaşı tarafından bölgeden uzaklaştırılması yer alıyor.

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