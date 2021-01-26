Kırklareli'nde sahte para, silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerince 5 ruhsatsız silah, sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurduğu İ.B. idaresindeki otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız silah ile bir miktar sahte banknot buldu.

Şüpheli İ.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler şüphelinin ev ve iş yerinde yaptığı aramada da 4 ruhsatsız silah, 71 mermi, 50 liralık 145 ve 100 liralık 50 sahte banknot, toplam 289 bin lira yazılı 15 senet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

