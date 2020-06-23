YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kırklareli'nde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 23.06.2020 18:12 | Son Güncelleme

Pınarhisar ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı - İlçeye ulaşımın sağlandığı yollar kapandı, bir mandırada işçiler mahsur kaldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede 11 Haziran'dan beri aralıklarla süren yağışlar zaman zaman etkisini arttırıyor. Bugün şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ilçeye ulaşım sağlandığı yollar kapandı.

Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar evlerine su girmemesi için kapı önlerine kum çuvalları ile tahta ve battaniye gibi eşyalar yerleştirdi.

Bir mandıranın bahçesindeki kamyonet, bahçeye dolan sulara gömüldü. İçeride mahsur kalan işçiler, suyun çekilmesini bekledi.

İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce de aynı manzarayla karşı karşıya kaldıklarını, içeride 11 işçinin mahsur kaldığını söyledi.

Araçlarının suya gömüldüğünü anlatan Yılmaz, çok korktuklarını ifade etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, karayolları ile belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Amasya’da maske yasağına uymayanlara ceza kesildi

Amasya’da maske yasağına uymayanlara ceza kesildi

Honda’nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Honda’nın çevreci modeli Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi

Kilis’te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor

Kilis’te vakalar artıyor, kurallara uyma azalıyor

Kırklareli Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:30
Öğle
13:18
İkindi
17:20
Akşam
20:57
Yatsı
22:51

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Damla Eczanesi
Merkez
Lüleburgaz Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Ece Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 17 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 17 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.