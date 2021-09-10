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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

10.09.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobildeki A.B, Ç.B. ve H.T. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin otomobilden dışarıya attıkları poşette 200 gram skunk ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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