Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobildeki A.B, Ç.B. ve H.T. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin otomobilden dışarıya attıkları poşette 200 gram skunk ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz