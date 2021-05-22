YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

22.05.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde il genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda 2 kilo 280 gram bonzai, 226,45 gram metamfetamin, 764 sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 25,28 gram kokain, 20,45 gram esrar, 1,62 gram skunk, 1 kilo 443 gram aseton, 11 uyuşturucu hap, 0,40 gram eroin, 3 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, H.A, G.T, A.A, V.Ç, M.K, C.E, S.K. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Vaka sayılarının düştüğü Kırklareli bayrama umutlu giriyorVaka sayılarının düştüğü Kırklareli bayrama umutlu giriyor
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:38
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:37
Yatsı
22:22

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cumartesi

Arı Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Barıs Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Basak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.