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Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 12.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM), sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için, 3D yazıcı ile medikal cihaz "video laringoskop"un seri üretimine başlandı.

Sağlık çalışanları için bir yandan 3D yazıcılar ile yüz koruyucu siperlik üretilirken, diğer yandan "video laringoskop" çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 7 saatte bir adet üretilebilen video laringoskoplar, Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.

Haftada 250 adet üretilebilen yüz koruyucu siperlikler de belirli aralıklarla sağlık personeline gönderilecek.

BİLSEM Müdürü Nejat Büyükyakalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede fedakarlık gösteren sağlık personeline herkesin minnettar olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanları için 3D yazıcılar ile yüz koruyucu siper, solunum yetmezliği çeken hastalar için entübasyon tüpünün yerleştirilmesinde kullanılan video laringoskop üretimini sürdürdüklerini anlatan Büyükyakalı, şöyle konuştu:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonu ile Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu malzemelerden 3D yazıcı ile üretebileceğimiz malzemeleri belirlemiştik. Gönüllü bir çalışma ile sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaştırdığımız sağlık malzemelerinin üretimine tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz."

Büyükyakalı, bu süreçte kendilerine büyük destek sağlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Osman Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'a ve gönüllü çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
3D yazıcı BİLSEM Kırklareli video laringoskop

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