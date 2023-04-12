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Kırklareli'nde yağışlar Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesini arttırdı

12.04.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'ndeki, İstanbul'a da su sağlayan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları son yağışlarla arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre son bir haftadır bölgede etkili yağışlarla beraber barajların su seviyelerinde hissedilir artışlar yaşandı.

KURUMA NOKTASINA GELMİŞLERDİ

Barajlardaki su seviyesi geçen yılın temmuz ve ağustos aylarında düşmeye başlamıştı.

Geçen yıl kasım ayında Kazandere yüzde 5 seviyelerine inmiş, Papuçdere Barajı ise bu yılın şubat ayında yüzde 2,98 seviyelerinde ölçülmüştü.

Son yağışlar ile iki barajın da su seviyesi artmaya başladı.

Kazandere Barajı'nın su seviyesi bugün itibariyle yüzde 12,9, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 10,21 olarak ölçüldü.

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