Kırklareli’nde yakalanan bin 280 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde 01-30 Kasım 2022 tarihleri arasında düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla gerçekleştirilen 94 operasyonda bin 136 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 11 organizatör yakalanırken suçta kullanılan 2 adet bıçak, 5 adet cep telefonu ve 7 araca el konuldu.

İL GENELİNDE BİN 280 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İl genelinde 01-30 Kasım 2022 tarihleri arasında yakalanan bin 280 kaçak göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde işlemlerinin tamamlanması sınır dışı edildi.

