Kırklareli'ndeki 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca eğitim faaliyeti düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Kırıklareli'nde eğitim faaliyeti icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırklareli'nde konuşlu 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Komutanlığınca, Kara Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri heyetlerinin gözlemci olarak katıldığı 'İstihkam Yeteneklerinin Görülmesi ve Nehir Geçiş Harekatı Tatbikat Anlayışı ile Eğitim' faaliyeti icra edildi." ifadelerine yer verildi.
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