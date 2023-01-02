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Kırklareli'ndeki cinayet zanlısının oğlu da gözaltına alındı

02.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde bir kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlının oğlu da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta Ahmet Abak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Katil zanlısı H.A'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen oğlu Y.A. da İstanbul'da gözaltına alındı. Y.A'nın otomobilinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta dün gece saatlerinde aracına bindiği sırada av tüfeğiyle vurulan Ahmet Abak (43) hayatını kaybetmişti. Ekiplerin çalışmasıyla kimliği belirlenen zanlı H.A. İstanbul'da yakalanmıştı.

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Kırklareli tüfek zanlı

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