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Kırklareli'nin Vize ilçesindeki bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 18:49 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir mahallede uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Namık Kemal Mahallesi'nde 11 Haziran Perşembe günü Kovid-19 pozitif tanısı konulan vatandaşların tedavilerinin tamamlandığı, yeni semptomların da ortaya çıkmadığı belirtildi.

Vakaların hemen sonrasında ilçede filyasyon çalışmalarının etkin şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Karantinanın bugün itibarıyla sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Namık Kemal Mahallesi'nde 11 Haziran Perşembe günü itibarıyla karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina sürecinde sağlık tedbirlerine uyulduğunun saptanması ve vaka artış hızının gözlenmemesi üzerine bugün itibarıyla karantina kararı kaldırılmıştır."

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