YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kırkpınar 12 Mart mesajı

Kırkpınar 12 Mart mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 11.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Kırkpınar 12 Mart mesajı

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Kırkpınar mesajında şunları söyledi; “12 Mart Anadolu insanının vatanseverliğini, kahramanlığını, cesaretini gösterdiği ve sadece Türkiye değil dünya tarihine geçen milli bir duruşun tarihidir. Her türlü yokluğa, acıya rağmen, direnen devleşen Erzurumlunun onur günüdür. Erzurum’un 2 binin üzerinde şehit verme pahasına baş eğmediği gündür. Kazım Karabekir Paşa’nın doğunun Fatihi unvanını kazandığı gündür. 12 Mart 1918 tarihi, kanın toprağı vatan kıldığı kutsal sabahtır.
Erzurum tarihin her döneminde üzerine düşeni yapmış, kurtuluşunun üzerinden 16 ay geçtikten sonra Mustafa Kemal’in kurtuluş meşalesini yaktığı yerin adıdır. Erzurum. Kurtuluş Savaşımızın, Cumhuriyet’e giden yolunda en önemli kilometre taşlarında birisidir Erzurum.
Bu gün Erzurum’un kurtuluş gününün 102. yılını idrak ediyoruz. Bu günlerin önemi; Bir kez daha tarihin derinlerine inebilmek, yaşanan acıları hissedebilmek, gençlerimize o yılları anlatarak, tarihten ders almalarını sağlamak, milli bir bilinç oluşturmak için fırsat olarak görülmelidir.
Erzurum, her zaman vatanın bölünmez bütünlüğüne inanmış, bunun için sürekli bedel ödemiş, bir şehirdir. Ülkemizi yönetenlerin Erzurum’a bu gözle baktıklarını ümit ediyor, bu duygu ve düşüncelerle bir daha bu günlere düşmemek için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini diliyor, Allah’tan milletimize bu acı dolu günleri bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan geçmişten günümüzü şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:26
Öğle
12:30
İkindi
15:47
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Yıldızkent Kavşak Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum’u temsil edecekler

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum’u temsil edecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.