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Kırkpınar: “İstihdama yönelik hamleler beklerken elimizdekini de aldılar”

ERZURUM HABERLERİ  | 24.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum’un 6.

Kırkpınar: “İstihdama yönelik hamleler beklerken elimizdekini de aldılar”

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum’un 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan +1 uygulamasının, sonlandırılmasını eleştirdi. Erzurum sanayi yatırımlarına doydu mu ki bu teşvikten artık yararlanamayacak diyerek, iktidar partisi milletvekillerini göreve çağırdı.
Bölgesel Teşvik Sistemi’nde Erzurum’un da içinde yer aldığı 5. Bölgede yer alan illerdeki OSB’lere yapılacak yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlanması sağlayan ‘+1’ uygulaması, 21 Ağustos 2020 tarihinde 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla sonlandırıldı.
Alınan bu kararı yaptığı yazılı açıklamayla eleştiren İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, “ Erzurum bu muameleyi hak etmiyor. Erzurum, yapılan son seçimlerde, bu gün ülkeyi yöneten Cumhur İttifakına, yüzde70’in üzerinde oy verdi. Bu oyu verirken seçmen, şehrin en büyük problemlerinden biri olan istihdam sorununu da çözülsün istedi. Ancak 2018 Haziranından bu güne bırakın istihdam sorununu çözmeyi, her gün işsizler ordusuna yenileri ekleniyor. Gençlerimiz işsiz. İstihdam alanları olmadığı için Erzurum sürekli göç veriyor, her geçen gün kan kaybediyor. Hal böyleyken bir de şimdi OSB’lerde yapılacak yatırımlarda beşinci teşvik bölgesinde olan ancak +1 uygulamasıyla 6 bölge şartlarından yararlanan Erzurum’un bu avantajı da Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ortadan kalktı. Neden böyle bir karar alındı anlamış değilim. Erzurum çıkarılan bu teşvikle yatırıma mı doydu? İstihdam sorunu ortadan mı kalktı? Erzurum sanayi yatırımları anlamında cazibe merkezine mi dönüştü? Bizler istihdamı artırıcı kararlar, yasalar, daha kapsayıcı teşvikler beklerken ne yazık ki mevcut avantajları da elinden alınıyor. Ne yazık ki bu duruma sadece, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın’dan ses geldi. İktidar Partisi ve ortağı siyasiler sus pus.” dedi.

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