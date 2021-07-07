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Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edecek başpehlivanlar son antrenmanlarını yaptı

07.07.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'da altın kemer için mücadele edecek başpehlivanlar son antrenmanlarını yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 9-11 Temmuz tarihlerinden düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne altın kemer hedefiyle katılacak başpehlivanlar, son antrenmanlarını Sarayiçi Er Meydanı yanında bulunan çayırda yaptı.

Kispetlerini giyen pehlivanlar, paça bağlayıp yağlandıktan sonra antrenörleri eşliğinde taktik ve güç antrenmanı gerçekleştirdi.

Kırkpınar'da iki kez başpehlivan olma başarısı gösteren Orhan Okulu, AA muhabirine, yoğun bir antrenman temposuyla hazırlandığını söyledi.

Hedefinin birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu ifade eden Okulu, "Salgın nedeniyle geçen yıl hiçbir güreşimiz olmadı. Bu yıl Kumluca Güreşleri'yle başladı. Sezonumuza iyi bir giriş yaptık. Hazırlıklarımız güzel geçti ve Kırkpınar'da altın kemeri almak istiyorum." diye konuştu.

Başpehlivan Tanju Gemici ise uzun zamandır Kırkpınar'a hazırlandıklarını ve heyecanla güreşlerin başlamasını beklediğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle Kırkpınar'ın bir yıl yapılamadığını anımsatan Gemici, "Kumluca ve Çalı güreşlerinde elimizden geleni yaptık. Ancak asıl hedefimiz Edirne. Bu hafta sonu mücadelemizi vereceğiz. Allah nasip ederse altın kemeri almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Hasan Cengiz de yaklaşık bir buçuk yıldır Kırkpınar'a hazırlandıklarını ve emeklerinin karşılığını almak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

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