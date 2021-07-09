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Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

09.07.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boydaki pehlivanların güreşleriyle başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi.

Gün içinde minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.

Organizasyonda yarın, büyük orta, baş altı ve baş boylarında müsabakalar gerçekleştirilecek.

Başpehlivanlık güreşlerinde müsabakalar, yarın saat 12.00'de kura çekimi sonrası başlayacak.

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