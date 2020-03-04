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Kırkpınar’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 04.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

Kırkpınar’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.
Beraberinde il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Rektör Çomaklı’yı ziyaret eden İyi Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, Çomaklı ile bir süre sohbet etti. Atatürk Üniversitesi ile ilgili bilgiler veren Rektör Prof.Dr.Ömer Çomaklı, Erzurum’da yüksek öğrenimin kalitesinin artması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.
İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ise, Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum’un yüz akı kurumlarından biri olduğuna vurgu yaparak, " Rektör hocamızı yakından takip ediyoruz, Atatürk Üniversitesi şehre daha fazla nasıl katkı sağlar bu anlamda ciddi gayretlerini gözlemliyoruz. Sivil Toplum Örgütleri ile bir araya gelerek, çeşitli konferanslar yaparak, Atatürk Üniversitesi Şehre daha fazla nasıl katkı sağlar, bunun arayışı içerisinde. Bu bizlere de memnuniyet veriyor. Kendisini bu samimi gayretlerinden ötürü kutluyorum" dedi.

Kırkpınar’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

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