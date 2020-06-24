YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kırlangıçların yavruları uçana kadar tadilata ara verdi

Kırlangıçların yavruları uçana kadar tadilata ara verdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.06.2020 17:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, evine tadilat yaptıran vatandaş, tavana yuvalarını kuran kırlangıçların yavruları uçuncaya kadar onarıma ara verdi.Salur Mahallesinde emekli polis memuru Fahri Özmen, evinde tadilat yaparken, kırlangıç yuvasına rastladığını, bu yüzden tadilata ara verdiğini söyledi.

Kırlangıçların yavruları uçana kadar tadilata ara verdi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, evine tadilat yaptıran vatandaş, tavana yuvalarını kuran kırlangıçların yavruları uçuncaya kadar onarıma ara verdi.
Salur Mahallesinde emekli polis memuru Fahri Özmen, evinde tadilat yaparken, kırlangıç yuvasına rastladığını, bu yüzden tadilata ara verdiğini söyledi. Özmen, iki odayı tek oda haline getirmek için aradaki duvarı yıkmaya çalışırken, kırlangıç yuvasını gördüğünü ve ustaya tadilatı durdurmasını söylediğini belirtti. Emekli polis memuru Özmen, “Ne zaman kırlangıcın yavruları uçup yuvalarını terk ederlerse tadilata devam edeceğiz. Şu anda o hayvanlara kıyamam” şeklinde konuştu.

Kırlangıçların yavruları uçana kadar tadilata ara verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:40
Sabah
05:35
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Ayşegül Eczanesi
Merkez
Balkan Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.