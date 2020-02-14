Kirlenen deniz yüzeyi temizlendi

Sinop Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Belediyesi temizlik işleri ekipleri Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın talimatıyla Sinop’un silüetini oluşturan liman içi ve mendirek mevki’inde kirlenen deniz yüzeyini temizledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı açıklamada, ’’Liman içi kısmında denize atılan çöpler ve balıkçı teknelerinden kalan artıkların deniz yüzeyinde oluşturduğu kirliliği Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile temizledik. Sinop’un ilgi çeken ve silüetini oluşturan bu bölgede temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz günlerde pazar yeri alanında Kumkapı mevkisini temizledik ve ilerleyen süreçte tel ile çevirerek çöp atılmasını bir nebze olsun önleyeceğiz. En iyi temizlik kirletmemektir diyerek vatandaşlarımızdan birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz bu güzide şehrimiz için biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu şehir hepimizin’’ dedi.

