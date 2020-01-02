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  4. Kırmızı et üreticilerinden yem tepkisi

Kırmızı et üreticilerinden yem tepkisi

MALATYA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, et fiyatının geçen senenin fiyatının satıldığını, ancak yem girdilerinin yüzde 100 yüzde 200 artığını belirterek, yapılan zamlara tepki gösterdi.Birlik binasında basın açıklaması yapan Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, şu anda sektöründe ciddi anlamda bir sıkıntı yaşadığını ifade ederek,” Bugün Türkiye’nin her tarafında sanki samanı yokmuş gibi bin 100 lira ile bin 150 lira civarında saman fiyatları yükseldi.

Kırmızı et üreticilerinden yem tepkisi

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, et fiyatının geçen senenin fiyatının satıldığını, ancak yem girdilerinin yüzde 100 yüzde 200 artığını belirterek, yapılan zamlara tepki gösterdi.
Birlik binasında basın açıklaması yapan Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, şu anda sektöründe ciddi anlamda bir sıkıntı yaşadığını ifade ederek,” Bugün Türkiye’nin her tarafında sanki samanı yokmuş gibi bin 100 lira ile bin 150 lira civarında saman fiyatları yükseldi. Kepek fiyatları yem aynısı sanki bir kıtlık varmış gibi böyle hareket ediliyor. Aslında samanın yok olduğundan dolayı değil tamam var. Geçen gün Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin o bölgelerin tamamını gezdim. Tarlalarda üzerine örtmüşler naylon çekmişler brandalar çekmişler bazı brandaları rüzgar kaldırmış atıyor saman orada çürüyor. Ama onlar 200 liraya aldığı samanı şu anda bin 100 lira bin 200 civarında millete satıyorlar” diye konuştu.
Artık bunun ciddi bir sorun haline geldiğini yetkililerin bununla ilgili mutlak bir çalışma yapması gerektiğini ifade eden Taneli, “ Bu bir sorun haline geldi buna devletimizden, maliyeden şunu bekliyoruz. Bu adamlar yüzde 100 yüzde 200 gibi bir fahiş fiyatlara eğer satıyorlar devletimizin bunun üzerine gitmesini istiyoruz. Bunun üzerine kimse gitmiyor kimse buna ses çıkarmıyor. Yani şu anda sadece iç huzur mu tamam yani hiç huzurumuz olsun her şey olsun ama bu insan bu adamlar bu fiyatları bu kadar yükseltirken yani bu insanların huzurunu bozmuyor mu besicilerin huzurunu bozmuyor mu. Et fiyatları daha geçen senenin fiyatına bile gelmemiş ama yem fiyatları yüzde 100 yüzde 200 hakikaten yani besteci ciddi anlamda mağdur olmuştur ciddi anlamda sıkıntı yaşamaktadır bunun bir an önce üzerine gidilmesi lazım devletin buna bir çözüm bulması lazım onların denetlenmesi lazım noktalarda, nerede bunlar nereye taşıyorlar, devletin polisi var memuru var bunların üzerine gidilsin. Onun için artık bizim tahammül gücümüz kalmadı” diye konuştu.
Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğünün küspeye yaptığı zaman bir kısmının geri çekmesine rağmen halen fiyatın yüksek olduğunu da dile getiren Taneli, Küspe fiyatlarına yüzde 400 gibi şeker fabrikası genel müdürlüğü zam yaptı bu zammın bir kısmını geriye aldı ama hala ciddi anlamda çok yüksek. Bu konunun üzerinde tarım bakanlığımızın yetkililerimizin İlgilenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Toprak Mahsulleri Ofisinin 7 bin ton gibi bir arpanın üreticilere dağıttığını da belirten Taneli,” Geçen ayın içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla üreticilerimize 4 bin 800 ton, ondan önceki ayda da 2 bin 810 arpa üreticilerimize dağıtıldı. Eğer bu arpa dağıtılmamış olsaydı şu anda arpa fiyatları da aynı saman gibi 2 bin 500 3 bin liraya kadar çıkmış olurdu” şeklinde konuştu.

Kırmızı et üreticilerinden yem tepkisi

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