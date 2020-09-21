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Kırmızı reçeteli ilacı yazdıramayınca üst geçide çıktı

ISPARTA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Isparta’da kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen Bilal A., Şehir Hastanesi önündeki üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.İddiaya göre, Bilal A.

Isparta’da kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen Bilal A., Şehir Hastanesi önündeki üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İddiaya göre, Bilal A. İsimli vatandaş saat 14.00 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi’ne giderek, kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan yazdırmak istedi. Doktorun bu ilaçları yazamayacağını söylemesi üzerine Bilal A., hastane önündeki üst geçide çıkarak, elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, Bilal A.’yı ikna ederek, aşağıya indirdi. Ambulansa alınan Bilal A., hastaneye götürüldü. Bilal A.’nın hastanedeki işlemlerinin ardından emniyette ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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