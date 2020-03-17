YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kırsal mahalleler mercek altında

Kırsal mahalleler mercek altında

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı ürünlerdeki fahiş fiyat yükselişinin önüne geçmek için jandarma tarafından kırsal mahallelerde denetleme başlatıldı.Özellikle virüse karşı sıkça kullanılması önerilen başta kolonya olmak üzere temizlik ürünleri ile makarna ve bakliyat gibi gıdalara olan talebin artmasının ardından harekete geçen Jandarma Asayiş ve Belediye Ruhsat Birimi ekipleri, kırsal mahallelerdeki market ve bakkallarda denetim yaptı.

Kırsal mahalleler mercek altında

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı ürünlerdeki fahiş fiyat yükselişinin önüne geçmek için jandarma tarafından kırsal mahallelerde denetleme başlatıldı.
Özellikle virüse karşı sıkça kullanılması önerilen başta kolonya olmak üzere temizlik ürünleri ile makarna ve bakliyat gibi gıdalara olan talebin artmasının ardından harekete geçen Jandarma Asayiş ve Belediye Ruhsat Birimi ekipleri, kırsal mahallelerdeki market ve bakkallarda denetim yaptı. Denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.
Muratlı Belediyesinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı başta parklar olmak üzere kamusal alanlar ile hizmet binalarında yaptığı temizlik ve ilaçlama çalışmaları da devam ediyor. Gün içerisinde Muratlı Kültür Merkezi ve kütüphanenin ilaçlandığı öğrenildi.
Öte yandan fiyatlarını fahiş olarak artıran esnafların Zabıta veya Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi istendi.

Kırsal mahalleler mercek altında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Kültür Sarayı yıkılıyor

Kültür Sarayı yıkılıyor

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
13:23
İkindi
16:45
Akşam
19:25
Yatsı
20:45

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
İlker Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Şen Eczanesi
Kapakli
Tütüncü Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Gülseren Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

“Çorlu” konulu öykü yarışması sonuçlandı

“Çorlu” konulu öykü yarışması sonuçlandı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

AK Parti Ergene’de yeni yönetim

AK Parti Ergene’de yeni yönetim

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.