YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Belediye Spor, sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı

Kırşehir Belediye Spor, sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyespor takımı bir ay önce yerel bir oto kurtarma firması ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının karşılıklı fes edildiğini duyurdu.Belediyespor takımından yapılan açıklamada, "24.09.2020 tarihinde oto kurtarma firması ile yapılan sponsorluk sözleşmesi 08.10.2020 tarihinde karşılıklı olarak fes edildi.

Kırşehir Belediye Spor, sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı

Kırşehir Belediyespor takımı bir ay önce yerel bir oto kurtarma firması ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının karşılıklı fes edildiğini duyurdu.
Belediyespor takımından yapılan açıklamada, "24.09.2020 tarihinde oto kurtarma firması ile yapılan sponsorluk sözleşmesi 08.10.2020 tarihinde karşılıklı olarak fes edildi. Karşılıklı olarak herhangi bir borç ve alacak için birbirine rücu etmeyeceğini her türlü hukuki sorumluluğun ortadan kalktığını kabul ve beyan ederiz" denildi.
Takımın ayakta kalabilmesi için Kırşehir Belediyesi desteği kadar taraftar gurupları, sivil toplum kuruluşları ve esnaflardan da başlatılan kampanyalarla destek isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı! Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı!
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Kayserispor taraftarına jest
Kayserispor taraftarına jest

Kırşehir Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:44
Öğle
12:35
İkindi
15:43
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Tabiat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kırşehir'de polis haftası kutlanıyor
Kırşehir'de polis haftası kutlanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.