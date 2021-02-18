YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Belediyesi’nden yaban hayvanlarına mama ve kulübe

Kırşehir Belediyesi’nden yaban hayvanlarına mama ve kulübe

18.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Belediyesi, doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için mama ve kulübe desteği sağlıyor.Çiçekdağ yolu üzerinde yaralı ve hasta halde bulunan hayvanları Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alan ekipler, bölgede bulanan hayvanlar için doğaya mama ve kulübe bıraktı.

Kırşehir Belediyesi, doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için mama ve kulübe desteği sağlıyor.
Çiçekdağ yolu üzerinde yaralı ve hasta halde bulunan hayvanları Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alan ekipler, bölgede bulanan hayvanlar için doğaya mama ve kulübe bıraktı. Şehirde etkili olan karlı ve soğuk günlerde bu uygulamanın devam edileceğini bildiren Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz’e bağlı ekiplerimiz tarafından ilimiz merkezde bulunan sokak hayvanlarına her zaman kuru mama ve kulübe desteği sağlanıyor, özellikle pandemi döneminde kısıtlamanın olduğu hafta sonlarında mama desteğini arttırıyoruz” dedi.
Yem bırakma işlemlerinin belli aralıklarla devam edeceğini ifade eden Başkan Ekicioğlu, yaban hayatına destek vermek adına başlatılan bu uygulamaya duyarlı vatandaşların da destek olabileceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi?
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
1/

Kırşehir Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
13:02
İkindi
16:01
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Tiryaki Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kaman
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Kırşehir Belediyesi seralarda çiçek üretiyor

Kırşehir Belediyesi seralarda çiçek üretiyor

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, “Ciro kaybı desteği başvuruları başlıyor”

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, “Ciro kaybı desteği başvuruları başlıyor”

Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesinde görev değişimi

Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesinde görev değişimi

AK Parti Milletvekili Kendirli: “Bozkırı renklendiriyoruz”

AK Parti Milletvekili Kendirli: “Bozkırı renklendiriyoruz”

Kar ve tipi Kırşehir’de 30 köy yolunu kapattı

Kar ve tipi Kırşehir’de 30 köy yolunu kapattı

Kırşehir'de tipi ve kar etkili oluyor

Kırşehir'de tipi ve kar etkili oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.