YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 09.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

"Karıncalı köyünde selin etkili olduğu yerlerde arpa ve buğday hasadının yüzde 80'inin tamamlanması nedeniyle, ekili arazilerde büyük zarar oluşmadı"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, dolu yağışı ve selin etkiledi bölgedeki ekili arazilerde hasadın yüze 80'i tamamlandığı için büyük zarar oluşmadığını bildirdi.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan selin etkilediği merkeze bağlı Karıncalı köyünde incelemede bulunarak ekiplerin çalışmasını koordine ettiğini söyledi.

Kırşehir Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede selin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışma yaptığını belirten Akın, hasar tespitinin devam ettiğini dile getirdi.

Karıncalı köyünde selin etkili olduğu yerlerde arpa ve buğday hasadının yüzde 80'inin tamamlanması nedeniyle ekili arazilerde büyük zarar oluşmadığını vurgulayan Akın, 200 dekarlık hububat arazisinde hasar tespit edildiğini aktardı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan selin ardından bölgeye ekipleri sevk ettiklerini, yapılan çalışmada 15 küçükbaş hayvanın telef olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzmanlar uyardı! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa... Uzmanlar uyardı! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa...
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Beypazarı’nda yatırım atağı

Beypazarı’nda yatırım atağı

İstanbul'da tarihi ahşap binada yangın

İstanbul'da tarihi ahşap binada yangın

Tuzla’da amfi tiyatroda çocuk neşesi

Tuzla’da amfi tiyatroda çocuk neşesi

Kırşehir Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:19
Öğle
12:54
İkindi
16:49
Akşam
20:19
Yatsı
22:00

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayganlaşan zeminde tır devrildi: 1 yaralı

Kayganlaşan zeminde tır devrildi: 1 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut:

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut:

Ahi Evran Üniversitesi Radyo Ve Televizyon Bölümü İlk Mezunlarını Verdi

Ahi Evran Üniversitesi Radyo Ve Televizyon Bölümü İlk Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.