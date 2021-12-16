Kırşehir Valisi İbrahim Akın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Akın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", yaşam kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı" başlıklı fotoğraflarını seçen Akın, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:
"Yaşam kategorisinde kuşların o anlık eyleminin muhabir tarafından yakalanması, haber kategorisinde, bir talihsizlik sonucu denizlerimizi istila eden müsilajın adeta doğal ebru sanatını andıran ve her zaman yakalanması mümkün olmayan görüntüsünün fotoğraflanması, spor kategorisindekini ise hiçbir engelin başarıya engel olamayacağını vurgulaması nedeniyle seçtim."
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