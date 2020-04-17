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Kırşehir'de 300 esnaf ve sanatkara kredi kullandırıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 300 esnaf ve sanatkara kredi kullandırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yaklaşık 300 esnaf ve sanatkarın kredi desteğinden faydalandığını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan esnafa vergi ve prim ödemeleri ile kredi temininde kolaylıklar sağlandığını anımsattı.

Esnafın ödemek zorunda olduğu primlerin 3-6 ay gibi sürelerle ertelendiğini, 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 25 bin lira kredi sağlandığını vurgulayan Öztürk, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin geçen hafta pazartesi gününden itibaren başvuruları aldığını dile getirdi.

Öztürk, parasal sıkıntıları olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen hafta pazartesi gününden itibaren kullandırılmaya başlanan 25 bin liralık desteğe başvuran 300'e yakın esnaf ve sanatkara kredileri kullandırıldı. İhtiyacı olan bütün esnaf ve sanatkara yetecek plasman var. Kooperatife yapılan müracaatların, gece geç saatlere kadar çalışan kooperatif personeli tarafından dosyaları hazırlanarak, ertesi gün imzaları alınmakta ve bekletilmeden bankaya gönderilmektedir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kurumda mesai saatleri düşürülürken, kooperatif personeli gecenin geç saatlerine kadar mesai yapmaktadır. Zorda olan esnafın işinin bir an evvel çözümlenmesi için büyük çaba gösteriyoruz."

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