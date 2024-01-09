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Kırşehir’de 46 kişi umreye gitti

09.01.2024 14:12 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 46 kişi umreye gitti.

Kırşehir’de 46 kişi umreye gitti

Lale Camii önünde düzenlenen programda umre kafilesi dualarla yolcu edildi. Kırşehir’de 46 vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda İl Müftülüğü tarafından umreye uğurlandı. Kırşehir İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 46 kişilik umre kafilesi için Lale Camii önünde program düzenlendiğini belirtti. İlahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, "Böyle güzel bir yere yolculuk etmek, İnşallah gidemeyenlere nasip olur. Hayırlı şekilde gidip umreye, sağ salim dönerler inşallah, Allah ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin." dedi.

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