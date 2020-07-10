Kırşehir'de anız yangınlarını önlemek için muhtarlarla iş birliği yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemi hububat ekim merkezlerinden Kırşehir'de, hasat sonrası anız yangınlarıyla mücadelede muhtarlarla iş birliği yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine, doğal dengeyi bozan anız yangınlarının önüne geçmek için merkez ve ilçelere bağlı köylerin muhtarlarıyla ortak çalışma yapacaklarını söyledi.

Çiftçilerin nadasa bırakacakları hasat edilmiş tarlalardaki anızları yakarak yanlış uygulama yaptığını vurgulayan Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının bu olumsuz durumla ilgili ciddi bir mücadele başlattığını, Kırşehir'de de farklı zamanlarda çiftçilere bilinçlendirici eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Eğitimlere rağmen geçen hafta Boztepe ilçesinde hasat sonrası anız yangını yaşandığını belirten Şahin, "Anız yakmanın getirisinden çok götürüsünün olduğu konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalıştık. Anız yakmak organik ortamı zayıflatıyor, doğayı tahrip ediyor. Bazen kazayla anız yangınları oluyor ama çoğu zaman çiftçiler sonraki dönem ekim için anız yakıyor." dedi.