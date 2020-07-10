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Kırşehir’de ’Arabalı sinema’ etkinliği düzenledi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 10.07.2020 08:37 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasından kaynaklı evlerinde sıkılan çocuklar için nostaljik ‘arabalı sinema’ etkinliği düzenledi.Eski Sanayi Sitesi üstünde gerçekleşen ve Kırşehirli ailelerin çocukları ile birlikte yoğun bir katılım gösterdiği etkinlikte, Eşek Kral adlı çocuk filmi gösterildi.

Kırşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasından kaynaklı evlerinde sıkılan çocuklar için nostaljik ‘arabalı sinema’ etkinliği düzenledi.
Eski Sanayi Sitesi üstünde gerçekleşen ve Kırşehirli ailelerin çocukları ile birlikte yoğun bir katılım gösterdiği etkinlikte, Eşek Kral adlı çocuk filmi gösterildi. Etkinliğine katılan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, düzenlenen etkinlikle birlikte salgın nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan ailelerin çocukları ile birlikte unutulmayacak bir akşam yaşatmak istediklerini söyledi. Ekicioğlu, “Arabalı sinema etkinliği düzenledik. Yoğun bir katılım gösteren Kırşehirli ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat şehri olan ilimizde, pandemi sürecinden dolayı uzun süredir ara vermek zorunda kaldığımız etkinliklerimiz sürecin normalleşmesi ile birlikte yoğunlaşarak devam edecek” dedi.
Arabalı sinema etkinliğinde katılanlara patlamış mısır ve gazoz da ikram edildi.

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