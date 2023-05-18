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Kırşehir’de bir kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

18.05.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de bir kadının evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara Caddesi Ünal Apartmanı'nda ikamet eden G.T'nin (38), 16 Mayıs'ta evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri zanlı Y.Y'yi (21) kent merkezinde gözaltına aldı.

Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, olaydan sonra evdeki kamera kayıt cihazını fark edip suya attığı öne sürüldü.

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cinayet Kırşehir zanlı

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