YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir’de, ekmek fiyatları karmaşası

Kırşehir’de, ekmek fiyatları karmaşası

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, fırıncılar ve marketler arasında haksız rekabet gerilimi sürüyor.

Kırşehir’de, fırıncılar ve marketler arasında haksız rekabet gerilimi sürüyor. Yerel esnaf, ekmeği belirlenen fiyatın neredeyse yarısına satıyor.
Ekmeğin 1.25 liradan satılması gerekirken yerel esnaf 0.59 kuruştan bazı marketlerde ise 75 kuruşa satılması vatandaşta da kararsızlığa neden oluyor.
Ekmek fiyatlarındaki değişikliğin sürmesi üzerine açıklamada bulunan fırıncı Kürşat Güral, "Bazı büyük fırıncılar, piyasayı ele geçirmek ve küçük fırıncıları batırmak için dönemsel olarak bu tarz şeyler yapıyorlar. Her yıl bu dönemlerde bir firma tarafından Kırşehir’de sürekli aynı oyun yapılıyor. Biz de fırıncı olarak bundan müthiş derecede zarar görüyoruz. Bakkalda zarar ediyor artı komisyon alıp kar edemiyor. Kimse bir şey yapmazsa büyük şirketlerin eline kalacak ve bu ekmek olayı tekelleşecek" dedi.
Fırıncıların kendi aralarında tartışma olduğunu söyleyen Kırşehirli Mustafa Koçak, ekmek fiyatlarının değişkenliği ile ilgili açıklamasında, "Fırıncıların kendi aralarında bir tartışma var. Tartışmayı bilmiyoruz ama vatandaşın işine geliyor. 75 kuruş bir tarafta diğer tarafta bin 250 lira karman karışık" diye konuştu.

Yerel satıcı zararına 59 kuruştan ekmek veriyor
Farklı fiyat uygulamalarını değerlendiren yerel esnaf Salih Korkmaz ise ekmeği 59 kuruştan zararına ama inadına da verdiğini şöyle anlattı: "Herkes zarar ediyor. Kardan da zarar eden var normalde de zarar eden var. Fırınların kendi aralarında yaptığı rekabetten dolayı fiyat değişkenlikleri oldu. Ulusal zincir mağazalara 75 kuruştan teklif ettiler. Bizde bu durumun altında kalmamak için 59 kuruşa ekmek sattık. Fırıncılar, inatlaşıp birbirini ezmeye çalıştığı sürece biz ise 59 kuruştan satmaya devam edeceğiz. Yerel esnafın da desteklenmediği göz önünde bizde ezilmemek için 59 kuruşa devam edeceğiz".

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kırşehir Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:27
Öğle
13:02
İkindi
16:00
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Şifa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli:

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.