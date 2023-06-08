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Kırşehir’de ekmek fiyatlarına güncelleme

08.06.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de ekmek fiyatlarına güncelleme yapıldı. Esnaf Odaları Birliği tarafından şehirde 3.50 TL olan 200 gram ekmeğin 4.50 TL olduğu açıklandı.

Kırşehir’de ekmek fiyatlarına güncelleme

Kırşehir Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası 3,50 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından çalışmalar başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 4,50 TL’ye çıkarıldı. Fırıncı esnafından gelen talepler sonrası birlik tarafından Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 4,50 TL’ye, 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 9,00 TL’ye yükseltildi. 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmeğinin fiyatı 13.00 TL olarak belirlendi.

Fiyatlar 9 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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