YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.02.2020 09:00 | Son Güncelleme

Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kadir Kılıç (35) idaresindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kırşehir kent merkezinde esnaf olduğu öğrenilen Kılıç'ın cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir'de trafik kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırşehir Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:27
Öğle
13:02
İkindi
16:00
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Şifa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli:

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.