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Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

09.08.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, gurbetçiler için düzenlenen şenlik başladı.

Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

Cacabey Meydanı'da başlayan ve 3 gün sürecek olan Geleneksel Gurbetçi Şenliği'nin ilk gününde Kırşehir davul zurna ekipleri sahneye çıktı.

Abdal müzik kültüründen gelen mahalli sanatçıların oluşturduğu Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu, "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'ye ait türkü ve bozlaklarını seslendirdi. Ardından mahalli sanatçılar Sedat Ekici ve Ali Yıldız konser verdi.

Gurbetçiler, türkü ve oyun havalarına eşlik etti.

Konser sonrası sanatçılara hediye takdim eden Kırşehir Belediye Başkan yardımcısı Osman Uçar, "müzik şehri" denilince artık Kırşehir'in adının anıldığını söyleyerek, gurbetçi tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için bu programları hazırladıklarını ifade etti.

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Kırşehir türkü bozlak gurbetçiler

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