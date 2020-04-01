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Kırşehir'de halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kırşehir'de halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sanayi sitesi, bankalar ve halkın yoğun kullandığı alanlar özel hazırlanan solüsyonla dezenfekte edildi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün organizesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halkın yoğun kullandığı yerlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik ürünlerinden hazırlanan solüsyonla çalışma yapan ekipler, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde sokakları yıkayarak, iş yerlerini dezenfekte etti.

Kent merkezindeki bankalar ve ATM'leri solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte eden ekipler, Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün hizmet binaları ile 90 ekip otosunu da temizledi.

Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, solüsyonlu ekipmanları kendilerinin temin ettiğini, Temizlik İşleri Müdürlüğünde de ekipler oluşturulduğunu belirterek, sanayi sitesi, bankalar ve polis araçlarını üçüncü kez dezenfekte ettiklerini söyledi.

Özkan, toplu taşıma araçlarını da özel hazırlanmış solüsyonla her hafta dezenfekte etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

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Kırşehir Kılıçözü Sanayi Sitesi koronavirüs önlemleri

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