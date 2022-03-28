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Kırşehir'de kayıp gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

28.03.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılırmak'ta devam eden arama çalışmaları için nehrin debisi düşürüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 25 Mart'ta kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için Kızılırmak ve çevresindeki arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan A'nın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu köyü civarı ve Kızılırmak kıyılarında yürütülen arama çalışmalarına jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri katılıyor.

Çalışmalara Ankara'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Aramada kolaylık sağlaması için debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresinde henüz kayıp genç Hasan A'nın izine rastlanılmadı.

Dron da kullanılan arama çalışmaları devam ediyor.

- Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, dün Kızılırmak kıyısında bulunmuştu.

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