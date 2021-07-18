YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

18.07.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bıçak ustalarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bıçak ustası Muammer Eldemir (60), AA muhabirine, tezgahta bıçak ve bakım malzemeleri satışının devam ettiğini, 40 yılı aşkın süredir bıçak, satır, döner bıçaklarını kurban öncesinde bilediklerini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de yoğunluk olduğunu anlatan Eldemir, şunları kaydetti:

"Yoğunluk olduğu için kendi arkadaşımızın bıçaklarını bile alamıyoruz, sıra çok fazla oluyor. Bir de hemen getirip almak isteyenlerin, acele edenlerinkini de yapamıyoruz. Arife gecesine kadar bileme işine devam ediyoruz. Günlük 150 kişinin bıçaklarını sıraya alıyoruz. Hemen yanımızdaki apartmanın içine kadar, merdiven ayaklarına kadar bıçakları sıraladık. Hepsi yapılmayı bekliyor. Bayrama yetiştireceğiz inşallah."

Uzun Çarşı'daki bıçak ustası Nurettin Avcı (59) da bıçak bileme işlerinde ciddi yoğunluk nedeniyle zorlandıklarını anlatarak, "Yoğunluktan bazı müşterilerin bıçağını alamıyoruz." dedi.

Bıçak ustası Murat İşeri (47) ise "İyi bir hareketlilik oluyor, bayram öncesi fazlaca yoğunluk var. Vatandaşın getirdiği bıçakları bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettilerBüyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Tarih ve kültür şehri Kırşehir ziyaretçilerini bekliyorTarih ve kültür şehri Kırşehir ziyaretçilerini bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:25
Öğle
12:55
İkindi
16:49
Akşam
20:14
Yatsı
21:53

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Sezenler Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Kaman
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.