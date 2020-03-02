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Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 02.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımı yapıldı.Hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra çevrenin de temizliğini kolaylaştıracak konteynerler mahallelere dağıtıldı.Temiz ve çevreci bir şehir hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, "Kırşehir’de, mahallelerimize çevreye duyarlı konteynerler bırakıyoruz.

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımı yapıldı.
Hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra çevrenin de temizliğini kolaylaştıracak konteynerler mahallelere dağıtıldı.
Temiz ve çevreci bir şehir hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, "Kırşehir’de, mahallelerimize çevreye duyarlı konteynerler bırakıyoruz. Vatandaşımızın temiz bir çevrede yaşaması için başlatılan uygulamayı şehir geline yayma hedefindeyiz. Belediye olarak asli görevimizi yapacağız. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun talimatları doğrultusunda başlatılan uygulamada vatandaştan da çöplerini belirlenen zamanlarda konteynerlere atmalarıdır"dedi.
Çöp ve evsel atıkların bırakılma zamanları ise belediye sistemleri ve İnternet üzerinden bilgilendiriliyor.

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