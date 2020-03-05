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Kırşehir'de minik öğrenciler şehitlik ziyaretiyle Mehmetçiğe destek verdi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 05.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kırşehir'de minik öğrenciler şehitlik ziyaretiyle Mehmetçiğe destek verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, okullarındaki gösteride "TSK" koreografisi oluşturup şehitliği ziyaret ederek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Hüsnü Özyeğin İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, okul bahçesinde "TSK" koreografisi oluşturduktan sonra öğretmenleri ve okul idarecileri eşliğinde, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne geldi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve dernek yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette büyük boyutlu Türk bayrağı açan minik öğrenciler, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua okudu.

Şehitlik çıkışında ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" sloganı atan öğrenciler, duygulu anlar yaşadı.

Sınıf öğretmeni Mehmet Türkmen, vatan uğruna canlarını fedan eden şehitlerin milli mücadele ruhunu çocuklara aşılamayı amaçladıklarını belirterek, "Milli mücadele, Türk milletinin ve ordusunun vazgeçilmez bir mücadelesidir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de tehlikelere karşı milli mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimiz ve ordumuz, her türlü sorun ve sıkıntının üstesinden gelecektir. Biz de çocuklarımıza bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da öğrencilere milli mücadelenin ruhunu yerinde aşılamak için ziyarete öncülük eden okul yöneticilerine teşekkür etti.

Kılıçaslan, "Bizlere bu günleri sağlayan ve bu uğurda hayatını feda eden şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde bugün vatanımızda hür ve bağımsız yaşamaktayız. Öğrencilerimiz de İdlib şehitlerimizin anısına şehitliğimizi ziyarete geldi." diye konuştu.

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