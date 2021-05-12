Kırşehir'de ramazan ayının son sahurunda Abdal sanatçıları davul ve zurna gösterisi yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Abdal geleneğinden gelen mahalli sanatçılar, 40 davul ve 40 zurna ile ramazan ayının son sahurunda gösteri düzenledi.

Kırşehir Belediyesinin organizasyonunda bir araya gelen 40 davul ve zurna ustası, kent merkezindeki 4 mahallede "ramazan ayına veda programı" gerçekleştirdi.

Gruplara ayrılarak Medrese, Yenice, Nasuhdede ve Ahi Evran mahallelerindeki caddeleri dolaşarak davul ve zurna çalan ustalar, daha sonra Cacabey Meydanı'nda toplandı.

Meydandaki Cacabey Camii'ne asılan ramazan mahyasının önünde programlarına devam eden ustalar, burada Neşet Ertaş'ın "yolcu" türküsünü seslendirdikten sonra dağıldı.

Mahallelerdeki davul zurna gösterisini evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü çekerek gösteriyi ölümsüzleştirdi.



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