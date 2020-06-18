Kırşehir'deki denetimlerde maske takmayan vatandaşlar uyarıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezinde bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından, polis ekiplerince denetim yapıldı.

Ankara, Lise, Atatürk ve Terme caddeleri ile bağlantılı sokak ve bulvarların yanı sıra Cacabey Meydanı ve Kent Park'ta maske takmanın zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ekipleri bu bölgelerde denetim yapmaya başladı.

Maskesini çenesinin altına takan bir vatandaşı uyaran ekipler, doğru maske kullanımının önemine işaret etti. Nefes almakta zorlandığı için maskeyi bu şekilde kullandığını anlatan vatandaş ise "artık maskeyi gerektiği gibi takacağını" belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Ekipler, elektrikli bisiklet kullanan ve maskesini cebinde taşıdığını, iş yerleri ve dükkanlara girerken taktığını söyleyen genci de uyararak, sokakta maskesini sürekli takması istedi.

Maskesiz olan bazı vatandaşların da polis ekiplerini görünce yolunu değiştirdiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise maskelerini polis ekiplerini görünce ceplerinden çıkararak, taktı.

