Kış bakımlarını ihmal eden sürücüleri büyük masraf bekliyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekiyor. Kış şartlarında araçların verimli kullanılabilmesi için fren ve debriyaj balatalarının kontrol edilmesi ve lastik havalarının iyi ayarlanması gerektiğine işaret eden uzmanlar, motorlu taşıtların kışlık bakımlarının yüksek maliyet getirmediğini ifade ediyor.

Kışlık bakım masrafından kaçınmanın daha büyük sorunlara yol açacağını vurgulayan Şançelik Otomotiv bünyesindeki Euro Repar Car Servis Yetkilisi Hakan Oral, "Kışlık bakımın masrafından kaçınmak, güvenli sürüşü engeller, yakıt tüketimini ve kaza riskini artırır. Sabahları aracı çalıştırmak güçleşir. Zorlukla çalıştırılsa bile verimli çalışmayacak ve yakıt tüketimi artacaktır. Motor düzensiz çalıştığı için yıpranma fazla olacak ve aracın ömrü kısalacaktır” dedi.

Araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilmeli

Kışın olan kazaların temelinde buzlanma, yolun durumuna göre önlem almamak ve araçları kışa hazırlanmamak olduğunu vurgulayan Hakan Oral, "Bunun için kış lastiği takılmalı, çekici zincir bulundurulmalı, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Ayrıca, akülere asit, radyatörlere antifriz biran önce konulmalıdır. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir" diye konuştu.

İzmir Yolu Şançelik Otomotiv, Bursa Küçük Sanayi ve İnegöl’de toplam 3 noktada her marka model araca yetkili servis hizmeti verdiklerini kaydeden Hakan Oral, "Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklardan ve vatandaşlarımızın evde çıkmayı tercih etmediği şu dönemde hizmet ağımızı genişlettik. Bizleri arayarak bilgi verdikleri takdirde araçlarını evden alıyoruz. Bakım işlerini gerçekleştirdikten sonra aracın dezenfekte edip müşterimize teslim ediyoruz.”

Soğuk hava şartlarında aracın verimli şekilde kullanılabilmesi ve aracın direncinin artırılması için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatan Hakan Oral, "Araçların kışlık bakımlarını ihmal eden kimi araç sahipleri, kış şartlarında araçlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 4-5 bin liraya varan ağır faturalarla karşılaşabiliyorlar" diye konuştu.

İşte kışlık araç bakımının faydaları: "Lastik diş derinlikleri ve lastik havalarının kontrolü buzlu ve kaygan olan yollarda aracın kontrolünü kolaylaştırır. Cam suyu ve sileceklerin kontrolü uygun görüş sağlar. Aydınlatma ve ampullerin kontrolü kolaylıkla görebilmemizi ve görünürlüğümüzün artmasını sağlar. Araçta bulundurulması gerekli malzemelerin kontrolü, yolda kalındığı durumlarda doğabilecek tehlikelerin önlenmesine yardımcı olur. Aracın sabah geç çalışmasını önler. Motorun performansını artırır. Yakıt tüketimini azaltır. Bütün bu nedenlerden dolayı doğabilecek daha büyük zararların meydana gelmesini önler. Kışlık bakımın masrafından kaçınmak, güvenli sürüşü engeller, yakıt tüketimini ve kaza riskini artırır. Sabahları aracı çalıştırmak güçleşir. Zorlukla çalıştırılsa bile verimli çalışmayacak ve yakıt tüketimi artacaktır. Motor düzensiz çalıştığı için yıpranma fazla olacak ve aracın ömrü kısalacaktır”

Araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilmeli

Hakan Oral sözlerini şöyle sürdürdü: "Kışın olan kazaların temelinde buzlanma, yolun durumuna göre önlem almamak ve araçlarımızı kışa hazırlanmamak başta gelmektedir. Bunun için kış lastiği takılmalı, çekici zincir bulundurulmalı, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Ayrıca, akülere asit, radyatörlere antifriz biran önce konulmalıdır. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir"

