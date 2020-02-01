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Kış günü dışarıda kalan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı

VAN HABERLERİ  | 01.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

Van’da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarda dışarıda kalan yaşlı adama Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.Kentte etkili olan dondurucu soğuklarda dışarıda kalan 61 yaşındaki Ömer Orat isimli vatandaş Sosyal Hizmetlere Daire Başkanlığına bağlı refakatçi misafirhanesine yerleştirildi.

Kış günü dışarıda kalan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı

Van’da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarda dışarıda kalan yaşlı adama Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.
Kentte etkili olan dondurucu soğuklarda dışarıda kalan 61 yaşındaki Ömer Orat isimli vatandaş Sosyal Hizmetlere Daire Başkanlığına bağlı refakatçi misafirhanesine yerleştirildi. Emniyet birimlerinin haber vermesi üzerine harekete geçen sosyal hizmetlere bağlı ekipler, yaşlı adamı bulunduğu yerde araçla alarak misafirhaneye getirdi. Burada yeme, içme, banyo ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan yaşlı adam, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kış günü dışarıda kalan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı

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