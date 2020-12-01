Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından Kış lastiği ve Covid-19 uygulaması yapıldı.

Türkiye’de her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda olması zorunlu olan kış lastiği uygulaması başlaması nedeniyle Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe jandarma ekipleri, kış lastiği denetimi ve yanında covid-19 denetimi gerçekleştirdiler.

Bilgilendirme yapıldı

Yeşilyurt jandarma ekipleri, Malatya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde gerçekleştirilen kış lastiği uygulamasında ticari amaçlı yolcu ile yük taşıyan araçlar tek tek durdurularak kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulama esnasında sürücü ve şoförlere kış şartlarında araç kullanımı hakkında teknik bilgiler verildi. Sürücü ve şoförlere tedbirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, ani durup kalkma yapmamaları ve takip mesafesini korumaları noktasında uyarılarda bulunuldu.

Covid-19 denetimleri de yapıldı

Ayrıca uygulamada durdurulan araçlarda yolcu olarak bulanan vatandaşlara Covid-19 kapsamında sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları hakkında uyarlarda bulunuldu. Jandarma tarafından hazırlanan kış şartlarında araç kullanma ile ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtılarak kış lastiği takmayan 11 araca cezai işlem gerçekleştirildi.

Battalgazi ilçe jandarma ekipleri ise, 44-25 Malatya İl Yolu, Fırıncı Mahallesi Yol ayrımında Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Aralık 2020 tarihinde kış lastiği denetimi yaptı. Ayrıca Malatya -Adıyaman Sincik yolu üzerinde yağan kar yağışı nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunuldu.



